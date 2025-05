Stand: 18.05.2025 08:40 Uhr Kunstwerk in Boock: Einwohner gestalten eine neue Giebelwand

In Boock bei Löcknitz (Kreis Vorpommern-Greifswald) haben die Einwohner am Sonntag ein neues Kunstwerk eingeweiht. Die Giebelwand des Gemeindezentrums "Zur Goldtonne" erhielt ein neues Mosaik aus Fliesen. Darauf befinden sich Motive der Kirche, der alten Schule, Pflanzen, die in der Region wachsen, sowie Tischtenniskellen. Dieser Sport ist in Boock besonders beliebt. Fast ein Jahr lang haben sich Boockerinnen und Boocker immer Mittwochabends getroffen, die Fliesen gepresst, bemalt, glasiert und gebrannt. An dem Projekt haben sich rund 150 Einwohner beteiligt und damit nach eigener Einschätzung für mehr Gemeinschaft im Dorf gesorgt. In Boock nahe der polnischen Grenze leben rund 600 Menschen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 18.05.2025 | 08:40 Uhr