Stand: 17.04.2025 12:19 Uhr Nach fast neun Jahren Bauzeit: Rügens einziger Tierpark öffnet wieder

Der Tierpark in Sassnitz (Landkreis Vorpommern-Rügen), der einzige Tierpark auf der Insel Rügen, öffnet nach jahrelangen Bauarbeiten ab Karsamstag wieder für Besucher. Der Tierpark sei weiter in Arbeit, erklärt Tierparkleiter Peter Lehmann. Mittlerweile sind viele Gehege fertig und auch neue Tiere sind bereits eingezogen. Deswegen sollen die Sassnitzer wieder in den Genuss ihres Tierparks kommen, obwohl das Gelände noch weitergebaut und entwickelt wird. Seit 2016 ist der Sassnitzer Tierpark geschlossen. Die Umbauten haben über zehn Millionen Euro gekostet und wurden vom Land gefördert. Der Tierpark ist vollständig umgebaut und auch erweitert worden. Zu einem großen Teil liegt der Sassnitzer Tierpark im Nationalpark Jasmund. Auch deswegen gibt es in Sassnitz vor allem einheimische Tierarten zu sehen - zum Beispiel Wachteln, Waschbären und Wildschweine.

