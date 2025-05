Stand: 14.05.2025 15:23 Uhr Warnemünde: Kräne setzen 35-Tonnen-WC an die Promenade

Pünktlich zum Start der Badesaison installiert die Stadt Rostock eine neue Toilettenanlage in Warnemünde. Am Mittwoch wurde ein neues WC am Strandaufgang 18 aufgestellt. Für die vormontierte rund 35-Tonnen schwere Anlage kamen zwei Kräne zum Einsatz. Sie hoben das Toilettenhäuschen vor dem Parkhotel über die Promenade. Laut Stadtverwaltung verfügt die neue Anlage über drei Kabinen. Eine davon ist barrierefrei. Bis zum Sommer sollen auch die WC-Anlagen am Strandaufgang 10 und in der Vogtei instandgesetzt werden. Sie waren durch Vandalismus zerstört worden, hieß es von der Stadtverwaltung Rostock.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 14.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock