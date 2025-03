Stand: 01.03.2025 07:14 Uhr Tierpark Wismar startet in neue Saison

Im Wismarer Tierpark hat die neue Saison begonnen. Im Winter war er nur an den Wochenenden geöffnet. Jetzt ist er wieder täglich offen. Noch wird an Neuerungen gebaut. Unter anderem entsteht ein neues Quartier für Mäuse. Der alte Holzpavillon war so morsch, dass die Mäuse hätten ausbrechen können. Auch eine warme Brutmöglichkeit für die Strausse wird geschaffen. Die ist nötig, weil es während der Brutzeit dieser Tiere zu kalt zum Brüten ist. Deswegen gibt es schon seit mehreren Jahren keinen Nachwuchs bei den Straussen. In den letzten Jahren kamen 175.000 Besucher in den Tierpark. Die Eintrittspreise bleiben gleich.

Einbrecher haben Tiere getötet

In der Winterpause wurde mehrfach in den Tierpark eingebrochen. Mehrere Tiere wurde aus ihren Gehegen entwendet. Eine Ziege, ein Kaninchen und mindestens ein Meerschweinchen wurden getötet. Vier Tatverdächtige zwischen 17 und 21 Jahren wurden ausfindig gemacht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt momentan noch gegen sie.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 01.03.2025 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg