Stand: 14.05.2025 16:24 Uhr Botaniker kartieren seltene Orchideen

Der Naturschutzbund (NABU) in Mecklenburg-Vorpommern lädt botanisch Interessierte am kommenden Wochenende zu einem Treffen in der Region Altentreptow und Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ein. Vom 16. bis 18. Mai wollen sie entlang von Tollense und Datze Orchideen kartieren. Fast alle der 50 Orchideen-Arten in Mecklenburg-Vorpommern stünden auf der Roten Liste, heißt es von der Nabu-Arbeitsgemeinschaft Geobotanik. Das Sumpf-Knabenkraut etwa gebe es nur noch bei Pasewalk. Die intensive Landwirtschaft und die Nutzungsaufgabe von Flächen seien Gründe für das Verschwinden der Arten. Seit 2014 organisiert der Arbeitskreis Orchideen-Kartierungstreffen an wechselnden Orten im Land, um die aktuelle Verbreitung der heimischen Orchideen zu erfassen. In diesem Jahr soll der Fokus auf dem Breitblättrigen Knabenkraut, dem Großen Zweiblatt und der Grünlichen Waldhyazinthe liegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 14.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte