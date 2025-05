Stand: 14.05.2025 18:30 Uhr Vorpommern-Rügen: Rufbussystem soll attraktiver werden

Der öffentliche Busverkehr im Landkreis Vorpommern-Rügen wird auch künftig von der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) bedient. Landrat Stefan Kerth (parteilos) und der Geschäftsfführer der VVR, Ulrich Sehl, unterzeichneten dazu einen Zehn-Jahresvertrag. Dieser ist bis September 2035 gültig. Die Vergabe des neuen Auftrags wurde seit 2023 intensiv vorbereitet. Der Kreistag von Vorpommern-Rügen stimmte schließlich am 17. März 2025 einstimmig der Direktvergabe an die VVR zu. Damit bleibt der straßengebundene Nahverkehr weiterhin in öffentlicher Hand. Zudem sichert der neue Vertrag rund 400 Arbeitsplätze bei der VVR. Die 200 Busse der Vehrkehrsgesellschaft fahren pro Jahr etwa zehn Millionen Kilometer. Sie decken damit den Stadt- und Regionalverkehr ab. Die VVR möchte den ÖPNV in Vorpommern-Rügen aber noch attraktiver gestalten. Dazu gehöre auch der Ausbau des Rufbus-Systems "VVR-Surfer".

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen