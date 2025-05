Stand: 14.05.2025 18:45 Uhr Feuer am Greifswalder Hansering: War es Brandstiftung?

Durch einen Brand in einem Wohnhaus am Hansering gab es am Nachmittag in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) Behinderungen im Feierabendverkehr. Die Polizei musste für die Löscharbeiten den Hansering vor dem Museumshafen für etwa anderthalb Stunden sperren. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Es soll daher ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Polizei ermittelt zudem wegen des Anfangsverdachts der schweren Brandstiftung, weil das Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen war. Nach Augenzeugenberichten drang dichter beißender Qualm aus dem Erdgeschoss bis auf die Straße. Auch ein Fenster war geborsten. Die Feuerwehr, die mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort war, konnte das Feuer zügig unter Kontrolle bringen. Menschen wurden nicht verletzt. Nach Angaben des Landkreises hatte im Erdgeschoss des Wohnhauses Unrat gebrannt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald