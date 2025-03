Stand: 06.03.2025 06:30 Uhr Jugendliche offenbar für Brand in Anklam verantwortlich

In Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat am Mittwochnachmittag eine ungenutzte Baracke in der Friedländer Landstraße gebrannt. Das Feuer hat später noch auf eine zweite Baracke übergegriffen. Kurz nach dem Ausbruch des Brandes hatten Zeugen laut Polizei Jugendliche beobachtet, die das Gebäude fluchtartig verlassen haben. Am Abend haben sich dann ein 14- und ein 15-Jähriger gestellt. Sie gaben an, das Feuer versehentlich gelegt zu haben, so die Beamten. Die Kriminalpolizei ermittelt. Bei dem Brand entstand ein Schaden von geschätzt 20.000 Euro. Insgesamt 96 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren waren für die Löscharbeiten im Einsatz. Die Friedländer Landstraße sowie die Lindenstraße mussten währenddessen gesperrt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 06.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald