Stand: 05.03.2025 18:15 Uhr Anklam: Verlassenes Gebäude steht in Flammen

In der Anklamer Südstadt (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am späten Dienstagnachmittag ein Feuer in einem leerstehenden Geäubde an der Ecke Friedländer Straße/Lübecker Straße ausgebrochen. Die Flammen haben auch auf ein Nebengebäude übergegriffen, das ebenfalls leer steht. Nach Angaben eines Kreissprechers laufen die Löscharbeiten derzeit noch und könnten bis in die Abendstunden hineinreichen. Bislang gebe es keine Meldungen zu verletzten Personen. Vier Feuerwehren - unter anderem aus Anklam und Ducherow - sind vor Ort. Die Friedländer Landstraße zwischen dem Kreisverkehr Hanseviertel und dem Abzweig Lindenstraße ist wegen des Einsatzes gesperrt. Anwohner in dem Bereich werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

