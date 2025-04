Stand: 17.04.2025 16:00 Uhr Fähre in Stolpe an der Peene kann noch nicht ablegen

In Stolpe an der Peene (Landkreis Vorpommern-Greifswald) kann die Personenfähre zu Ostern noch nicht ablegen. Die Bundesbehörde hat der Gemeinde noch kein Fährzeugnis ausgestellt, sagt Bürgermeister Marcel Falk (SPD). Beim letzten TÜV waren einige Mängel an der Fähre aufgefallen. Unter anderem musste die Kette erneuert werden, an der die Fähre von einem Peeneufer ans andere gezogen wird. Die Gemeinde habe das rechtzeitig erledigt, sagt Falk, das aber nicht an die Behörde zurückgemeldet. Erst Donnerstagvormittag ist dann ein Gutachter in Stolpe gewesen und hat sich die Fähre angesehen. Seine Erlaubnis für den Betrieb der Fähre hat die Gemeinde - nun wartet sie aber darauf, dass das Gutachten bei der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung ankommt und die das Fährzeugnis für die Saison ausstellt.

