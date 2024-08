Zwei Monate nach der Wahl: Schwaan zählt ein drittes Mal aus Stand: 01.08.2024 15:22 Uhr Dass ein drittes Mal ausgezählt werden muss, ist landesweit einzigartig. Die vorläufigen Ergebnisse der dritten Auszählung in Schwaan bestätigen die Sitzverteilungen in der Stadtvertretung.

von Nora Reinhardt

Bei der ersten und der zweiten Auszählung hatte es Unstimmigkeiten bei den Wahlergebnissen der Kommunalwahl in Schwaan (Landkreis Rostock) gegeben. Am Donnerstag wurde nun ein drittes Mal ausgezählt. Am Wahltag vor knapp zwei Monaten mussten zunächst die Ergebnisse der Europawahl ausgezählt werden, dann die Kreistagswahlergebnisse und erst zum Schluss die Gemeindewahlergebnisse.

"Wie man sich vorstellen kann, ein Wahlbezirk hat einen Wahlvorstand, da sitzen bis zu neun Leute und die zählen drei Mal aus. Und wenn man dann bei der dritten Runde nachts um halb zwei ist, kann es schon mal sein, dass dem ein oder anderen die Aufmerksamkeit abhandenkommt", erzählt Dirk Antelmann, der erste Stadtrat von Schwaan.

Ein Sitz mehr für die Grünen oder die Unabhängigen Wähler?

Auch bei der Nachzählung unterliefen Fehler. Der Punkt war, dass Abweichungen bei den Auszählungen tatsächlich Unterschiede in der Sitzverteilung bewirkt hätten. Es ging darum, ob die Grünen einen Platz mehr in der Stadtvertretung bekommen oder die Unabhängigen Wähler Schwaan.

Vorläufige Ergebnisse sind da

Die jetzt vorliegenden, vorläufigen Ergebnisse zeigen aber, dass die dritte Auszählung keine Auswirkungen auf die Sitze in der Stadtvertretung hat. Die Grünen behalten einen Sitz und die Unabhängigen Wähler Schwaan ihre fünf Sitze. Und auch die anderen Sitzverteilungen bleiben so, wie es schon nach der zweiten Auszählung bekannt gegeben wurde.

Konstituierende Sitzung war schon vor der Auszählung

Am Mittwochabend war bereits die konstituierende Sitzung in Schwaan. Bis ein neues Endergebnis vorliegt, zählt das alte Endergebnis. In der Sitzung am Mittwoch wurden auch schon die neuen Vorsitzenden der Stadtvertretung gewählt, neue Stellvertreter des Bürgermeisters, ein Amtsausschuss und ein Hauptausschuss. Es wurden beratende Ausschüsse besetzt und auch eine neue Hauptsatzung und Geschäftsordnung beschlossen. Hätte die Sitzverteilung sich verändert, hätten die Gremien wahrscheinlich noch mal neu gewählt werden müssen.

Schwaan hat aus seinen Fehlern gelernt

Nach Angaben von Antelmann waren bei der letzten Auszählung mehr Menschen involviert und es wurde für besondere Ruhe gesorgt. Die Unterschiede in den Ergebnissen können laut Antelmann auch durch die Wahlvorsteher entstanden sein. Die kommissarische Gemeindewahlleiterin Claudia Cummerow sagte dazu: "Es ist ja immer die Entscheidung, wie wird mit den ungültigen Stimmen umgegangen. Der Wahlvorsteher vorher hat vielleicht gesagt, für mich ist der Wählerwille nicht erkennbar, und der jetzige sagt vielleicht, doch für mich schon. Dadurch kann es Verschiebungen geben."

Zwei Sitze in der Stadtvertretung bleiben unbesetzt

Dirk Weigel (AfD) hat so viele Stimmen bekommen, dass er theoretisch drei Sitze in der Stadtvertretung hätte. Das ist jedoch nicht rechtens. In diesem Fall bekommt er seinen einen Sitz und die anderen zwei Sitze bleiben frei, sodass die Stadtvertretung kleiner ist.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock