Schwerin: Wahlpanne in Briefwahllokal

In Schwerin haben in den vergangenen Tagen einige Briefwähler falsche Wahlscheine ausgehändigt bekommen. Dadurch konnten knapp 50 Menschen nicht ordnungsgemäß ihre Stimme abgeben. Laut Wahlleiter Bernd Nottebaum seien die Zettel falsch sortiert gewesen. Wie das passieren konnte, ist unklar. Alle Wähler, die einen Wahlschein aus dem falschen Bezirk erhalten hatten, konnten kontaktiert werden und hatten so die Chance ihre Kreuze nochmal auf den richtigen Wahlscheinen zu machen. Auch der Landeswahlleiter wurde informiert. Solange man so ein Problem vor dem Wahltag zeitlich lösen könne, sehe er darin keinen Anfechtungsgrund.

