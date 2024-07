Stand: 24.07.2024 05:43 Uhr Erneute Stimmauszählung für Kommunalwahl Schwaan nötig

Knapp zwei Monate nach nach der Kommunalwahl haben sich fast überall die neuen Stadt- und Gemeindevertretungen gefunden. Allerdings nicht in Schwaan (Landkreis Rostock). Dort werden die Stimmen nun zum dritten Mal ausgezählt. Bei der eigentlichen Wahl gab es Mängel auf dem Weg zwischen Wahllokal und Wahlausschuss. Im Juni wurde nachgezählt, offenbar nicht korrekt. Drei Kandidaten sowie der Landkreis Rostock haben Einspruch erhoben. Ihnen zufolge hatte der Gemeindewahlausschuss demnach unter anderem die Stimmen für die Unabhängige Wählergemeinschaft - kurz UWG - in nur einem Wahlbezirk noch einmal kontrolliert und dann ohne weitere Überprüfung anderer Wahlbezirke die Ergebnisse festgestellt. Dabei sei aber nicht auszuschließen, dass es auch zu anderen Ungenauigkeiten gekommen sein könnte, so die Kommunalaufsicht des Landkreises. Am Kommenden Mittwoch sollen die Wahlzettel ein drittes Mal ausgezählt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock