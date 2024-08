Stand: 18.08.2024 08:50 Uhr Straßen aufgrund des Pokalspiels des FC Hansa Rostock gesperrt

Zwischen 10.00 Uhr und 21.00 Uhr werden am Sonntag mehrere Straßen im Rostocker Hansaviertel gesperrt. Das betrifft die Eichendorffstraße, die Ernst-Heydemann-Straße sowie die Rembrandtstraße und die Schillingallee. Auch die beiden großen Parkplätze auf der Südseite des Hauptbahnhofs sind gesperrt. Von 13.30 Uhr an kommt es auch in der Gartenstadt zu Einschränkungen. Die Kopernikusstraße, die am Ostseestadion verläuft, und der Trotzenburger Weg sind nicht befahrbar. Das Leichtathletikstadion steht der Öffentlichkeit zwischen 14.00 Uhr und 19.00 Uhr nicht zur Verfügung. Die Stadtverwaltung empfiehlt auf Busse und Bahnen umzusteigen. Vor und nach dem Spiel fahren zusätzliche Busse.

