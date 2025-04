Stand: 03.04.2025 08:51 Uhr 45-Jähriger in Rostock-Lütten Klein beraubt

Im Rostocker Stadtteil Lütten Klein ist am Mittwochabend ein 45-Jähriger beraubt worden. Nach eigenen Angaben geriet er auf dem Heimweg mit zwei Männern in Streit und wurde von ihnen geschlagen und getreten, so die Polizei. Die beiden Tatverdächtigen raubten dem Geschädigten außerdem eine Bauchtasche mit Geld und Papieren. Die Täter wurden trotz sofortiger Fahndung bisher nicht gefasst.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock