Stand: 02.04.2025 08:15 Uhr Rostock: Hochschule für Musik und Theater bildet Lehrkräfte aus

Vor zwei Jahren startete die Hochschule für Musik und Theater Rostock (HMT) ein neues Studienprogramm, um dem eklatanten Lehrkräftemangel im Norden zu begegnen. Ein einjähriges Masterprogramm mit dem Abschluss Master of Arts sollte vor allem Absolventen künstlerischer sowie instrumental- und theaterpädagogischer Studiengänge erreichen, die bereits im Beruf stehen. Das Studium soll ihnen berufsbegleitend den Weg in den Seiteneinstieg in das Lehramt ermöglichen. Im dritten Jahrgang starten nun mit 37 Studierenden etwa doppelt so viele wie in den ersten beiden Jahrgängen. Das Pilotprojekt ist mittlerweile landesweit Vorbild für ähnliche Weiterbildungsmasterstudiengänge, die noch mehr Menschen für das Lehramt nachqualifizieren sollen, teilt die HMT mit. Die Studenten in den neuen Quereinstiegs-Masterstudiengängen kommen zum Teil aus Chile, Kasachstan, Russland und Kolumbien.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 02.04.2025 | 09:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock