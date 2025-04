Stand: 03.04.2025 08:20 Uhr 40-Millionen-Neubau für das Südstadtklinikum in Rostock

Das Südstadtklinikum in Rostock erhält ein neues Bettenhaus. Das Baukonzept sieht nach Informationen der Stadt eine Modulbauweise vor, die schnell und kostensparend ist. Für 40 Millionen Euro soll vom Frühjahr 2026 bis zur Fertigstellung des Neubaues ein Jahr später auf vier Etagen Platz für insgesamt 160 Patientenbetten entstehen. Außerdem würden sich auch die Arbeitsbedingungen für das Klinik-Personal deutlich verbessern, so eine Klinik-Sprecherin. Ursprünglich war eine finanzielle Beteiligung des Landes an dem Bauvorhaben geplant, wegen der Dringlichkeit wird die Kommune nun die Kosten allein tragen. Mit dem Neubau will das Klinikum keine zusätzlichen stationären Kapazitäten schaffen, sondern alte, baulich veraltete Stationen ersetzen. Das Rostocker Südstadtklinikum stellt sich nach eigenen Aussagen mit dem Neubau auf steigende Patientenzahlen ein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 03.04.2025 | 09:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock