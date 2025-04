Stand: 02.04.2025 13:33 Uhr Auto gerät in Pastow auf die Gegenfahrbahn

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine 48-jährige Frau in Pastow (Landkreis Rostock) auf der Alten Schulstraße. Die tief stehende Sonne blendete die Autofahrerin. Sie fuhr auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Pkw einer 45-Jährigen zusammen. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen am Oberkörper und musste mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Rostock geflogen werden. Die Unfallverursacherin verletzte sich leicht am Kopf. Beide Autos wurden erheblich beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 60.000 Euro. Die Alte Schulstraße war für circa drei Stunden voll gesperrt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

