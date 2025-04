Stand: 02.04.2025 16:50 Uhr Liebherr verzeichnet Umsatzrekord

Die Firmengruppe Liebherr meldet für 2024 mit 14,6 Milliarden Euro den höchsten Umsatz seiner Firmengeschichte, obwohl das Wachstum mit etwas mehr als 4 Prozent geringer ausfiel als in den vergangenen fünf Geschäftsjahren. Laut Liebherr entwickelten sich die Geschäfte in den verschiedenen Produktsegmenten und Regionen unterschiedlich.

Wirtschaftlich unsichere Zeiten

Die Nachfrage der Bauindustrie in Deutschland sei gedämpft, Mobilkrane oder Teile für den Bereich Aerospace gefragt. Während in Europa der Umsatz sinkt, steige er vor allem in Australien und Japan. Liebherr rechnet für 2025 mit unsicheren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, welche die Kunden verunsichern können. Hinzu kommen hoher Kostendruck, um mit der Konkurrenz mithalten zu können. Der Standort Rostock mit mehr als 1.800 Beschäftigten liefert in diesem Monat den 2.000 Hafenmobilkran aus. 2005 hatte die Produktion im Rostocker Überseehafen begonnen.

