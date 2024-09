Stand: 12.09.2024 16:36 Uhr Sport für alle: Inklusives Fest am 21. September in Rostock

„Sport für alle“ lautete das Motto, unter dem ab dem 21. September Vereine eine Woche lang ihre Türen öffnen. Menschen mit und ohne Behinderungen können so zusammen trainieren. Vom Paraschwimmen über Goalball bis hin zum Rollstuhlfechten: Bei dem Fest in Rostock am Sonnabend, 21. September, können Interessierte viele Sportarten ausprobieren und sich darüber informieren. Geplant ist die Aktion im und um das Leichtathletikstadion. Wer dabei Lust auf eine der Sportarten bekommt, kann sich danach direkt bei den Vereinen zum Probetraining anmelden. Der Behindertensportverband präsentiert 30 unterschiedliche Angebote aus dem ganzen Land, vor allem aus Rostock. Besucherinnen und Besucher, die noch nicht wissen, was für sie geeignet wäre, können sich an Ständen vor Ort informieren und beraten lassen.

