Stand: 26.08.2024 12:43 Uhr Rostock: Schifffahrtsmuseum zieht positive Bilanz

Das Schifffahrtsmuseum im Rostocker IGA-Park zieht eine positive Bilanz für das laufende Jahr. Vor allem die vor gut einem Jahr eröffnete Dauerausstellung "Reeder, Ruder, Seemannsgarn" komme bei Gästen gut an, heißt es vom Museum. Auch mit Blick auf das vergangene Jahr nennt das Museum Erfolge: 50.000 Gäste konnte das Museumsschiff im vergangenen Jahr begrüßen, sagt Leiterin Kathrin Möller. In den Vorjahren seien es knapp 40.000 Besucher gewesen. Es gehe aber nicht nur um blanke Zahlen, sondern vor allem gebe es vermehrt positive Rückmeldungen von Besuchern, so Möller. Besonders die Medienstationen seien bei Kindern beliebt, wie zum Beispiel das digitale Logbuch über Kapitän Stephan Jantzen. Darin werden Filme über einen Beamer auf die Buchseiten projiziert. Im Oktober eröffnet zudem die Sonderausstellung "Alltag aus See" mit Interviews von Seeleuten aus den 1950er-Jahren bis heute. Dort sind unter anderem eigens eingebrachte Exponate der Seemänner zu sehen.

