Stand: 02.12.2024 07:21 Uhr Rostock: Adventsbalkon und bewegter Adventskalender

An jedem geraden Tag im Advent wird in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) ein Türchen des bewegten Adventskalenders geöffnet. Der KTV Verein lädt um 17.30 Uhr dazu ein, an die festlich geschmückte Kieztanne auf dem Margaretenplatz zu kommen. Von dort aus ist dann immer ein Spaziergang zu einem geheimen Ort in der KTV geplant, an dem eine Überraschung wartet. Hinter den Türchen können sich musikalische Darbietungen oder andere kreative Aktionen verbergen.

Traditioneller Adventsbalkon startet

An jedem Montag im Advent treffen sich Rostockerinnen und Rostocker um 18 Uhr zu einer vorweihnachtlichen Chor- und Mitsing-Veranstaltung unter den Balkonen im Barnstorfer Weg in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Geplant sind auch hier kreative, weihnachtliche Aktionen. Zudem wird gemeinsam gesungen.

