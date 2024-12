Stand: 12.12.2024 16:12 Uhr Rerik darf Eigenbetrieb Kurverwaltung selber betreiben

Die Gemeinde Rerik (Landkreis Rostock) darf ihren Eigenbetrieb Kurverwaltung auch künftig selber betreiben. Nachdem die Kommunalaufsichtsbehörde im Jahr 2023 die rechtlichen Voraussetzungen geprüft hatte, gab es darüber große Unsicherheit im Ostseebad. Schon seit mehr als 30 Jahren wird alles, was mit dem Tourismus zu tun hat, in Rerik vom Eigenbetrieb Kurverwaltung erledigt. Das war so und das bleibt auch so, sagt der stellvertretende Bürgermeister Michael Doss. Da Rerik aber nur 2300 Einwohner hat, ist für deren Verwaltungsaufgaben das Amt in Neubukow zuständig. Eigentlich hätte die Gemeinde bei Gründung des Eigenbetriebs einen eigenen Beschluss fassen müssen, dass die Kurverwaltung davon ausgeschlossen ist. Doss ist sich nicht ganz sicher, ob das damals vergessen wurde oder ob einfach die Unterlagen abhanden gekommen sind. Wie auch immer: Nun haben die Gemeindevertreter ganz offiziell darüber entschieden: Alles darf nun bleiben, wie es ist.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock Tourismus