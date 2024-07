Stand: 19.07.2024 10:10 Uhr Stadtvertretung Rerik nimmt Arbeit auf

In Rerik ist am Dienstagabend die neu gewählte Stadtvertretung zusammengekommen. In der Stadt verfügt die SPD über eine klare Mehrheit. Sie hat in dem Gremium neun Sitze inne, hinzu kommen drei Vertreterinnen und Vertreter der Freien Wähler und ein Einzelkandidat. Geleitet wird die Stadtvertretung in Rerik von der Bürgermeisterin Antje Wegner-Repke (parteilos), eine Stadtpräsidentin oder ein Präsident wird nicht gewählt. Erstes großes Thema, dem sich die Stadtvertretung widmet, ist die Sanierung der Reriker Seebrücke. Der dafür notwendige Rückbau hat begonnen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock