Polizei sucht Zeugen: Schwerer Raub im Asia-Imbiss in Groß Klein

Im Rostocker Stadtteil Groß Klein haben fünf Unbekannte am Sonntagabend gegen 22.55 Uhr einen Asia-Imbiss in der Alten Warnemünder Chaussee überfallen haben. Unter Vorhalten von Waffen forderten sie Geld. Ein Mitarbeiter wurde durch den Einsatz von Reizgas durch die Täter leicht verletzt. Die fünf Täter flohen nach dem schweren Raub Richtung IGA-Park. Gäste waren zum Zeitpunkt der Tat nicht im Lokal. Der Kriminaldauerdienst sicherte Spuren am Tatort sichern und wertet sie aus. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei Rostocker Polizei unter der Telefonnummer 0381 4916 1616 oder auf jeder anderen Dienststelle zu melden.

