Stand: 04.03.2025 11:17 Uhr Schwerer Unfall zwischen Goldberg und Karow: Fahrzeug abgebrannt

Zwischen Goldberg und Karow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist es am Dienstagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Laut Polizei waren zwei Fahrzeuge beteiligt. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Unfall gegen 9.10 Uhr auf der B192. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Eines der Fahrzeuge fing Feuer - zum Zeitpunkt des Brandes soll sich keine Person mehr im Auto befunden haben, so die Polizei weiter. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Der Schaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Mehrere Polizeistreifen und Rettungskräfte waren vor Ort. Die Straße war am Vormittag voll gesperrt.

Weitere Informationen Hintergrund: Die Retter am Unfallort Feuerwehr und Notärzte sind immer in Bereitschaft, falls irgendwo im Norden ein Unfall passiert. Wie gehen die Retter vor? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 04.03.2025 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim