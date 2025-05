Start der Stichwahlen in MV: Entscheidung am 25. Mai Stand: 15.05.2025 07:36 Uhr Am 25. Mai 2025 kommt es in drei Landkreisen Mecklenburg-Vorpommerns zur Stichwahl um das Landratsamt. Alle bisherigen Briefwähler erhalten automatisch neue Unterlagen - neue Anträge sind noch möglich.

Am Sonntag, den 25. Mai 2025, finden in mehreren Landkreisen Mecklenburg-Vorpommerns Stichwahlen zur Landratswahl statt. Sowohl in Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald als auch an der Mecklenburgischen Seenplatte konnten im ersten Wahlgang am 11. Mai keine der Kandidatinnen oder Kandidaten die absolute Mehrheit erzielen. Nur Stefan Sternberg (SPD) konnte im Landkreis Ludwigslust-Parchim die direkte Wiederwahl schaffen.

Mecklenburgische Seenplatte

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte stehen sich Enrico Schult (AfD) und Thomas Müller (CDU) in der Stichwahl gegenüber. Wähler, die bereits zur Landratswahl am 11. Mai per Briefwahl teilgenommen haben, erhalten im Laufe der 20. Kalenderwoche automatisch per Post die neuen Briefwahlunterlagen. Wer am 25. nicht persönlich zur Stichwahl ins Wahllokal gehen kann und im ersten Wahlgang keine Briefwahl beantragt hat, kann einen formlosen Antrag schriftlich, elektronisch (ema@waren-mueritz.de) oder mündlich (nicht telefonisch) stellen. Auch eine persönliche Stimmabgabe per Briefwahl vor Ort ist ab dem 15. Mai möglich.

Vorpommern-Rügen

Im Landkreis Vorpommern-Rügen tritt der bisherige Landrat Stefan Kerth (parteilos) in der Stichwahl gegen Carlos Rodrigues (AfD) an. Kerth hatte im ersten Wahlgang mit 49,2 Prozent die absolute Mehrheit knapp verfehlt. Die Wahlberechtigten haben ab dem 15. Mai die Möglichkeit, in den Gemeindewahlbehörden zu den regulären Öffnungszeiten ihre Stimme abzugeben. Auch im Landkreis Vorpommern-Rügen erhalten alle bisherigen Briefwählerinnen und -wähler die Unterlagen automatisch erneut zugeschickt. Wer bislang noch keine Briefwahl beantragt hat, kann dies online tun. Dabei ist zu beachten, dass die ausgefüllten Unterlagen spätestens bis zum 25. Mai um 18 Uhr bei der Hansestadt Stralsund eingehen müssen.

Vorpommern-Greifswald

Am 25. Mai stehen in Vorpommern-Greifswald Michael Sack (CDU) und Inken Arndt von der AfD erneut zur Wahl. Im ersten Anlauf lag sie mit 38,0 Prozent leicht hinter dem bisherigen Amtsinhaber Sack (39,4 Prozent). Wie in den anderen Landkreisen auch, werden Briefwahlunterlagen automatisch an alle verschickt, die bereits im ersten Wahlgang per Brief gewählt haben. Eine erneute Beantragung ist ebenfalls möglich.

