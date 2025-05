Stand: 15.05.2025 07:55 Uhr Badespaß in Westmecklenburg: Saisonstart in einigen Bädern

Im Parchimer Naturbad am Wockersee (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat eine neue Badesaison begonnen. Seit Donnerstag ist das Bad wieder geöffnet. Laut Betreiber haben sich die Preise im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert: Kinder, Studierende und Rentner zahlen weiterhin 1 Euro Eintritt, für Erwachsene werden 2 Euro fällig. Noch wird über eine Kasse des Vertrauens bezahlt, vom 29. Mai an ist die Kasse des Schwimmbads täglich von 13 bis 17 Uhr besetzt. Für die Sicherheit im Wasser sorgt dann das Deutsche Rote Kreuz.

Früherer Start in Grabow, Grevesmühlen und Zachun

Im Waldbad in Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) kann schon seit zwei Wochen wieder geschwommen werden. Dort hat die Saison am 1. Mai begonnen. Das Bad feiert in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum. Die Einzelkarten sind hier im Vergleich zum Vorjahr etwas teurer geworden: Kinder und Jugendliche zahlen jetzt 4 Euro, Erwachsene 5 Euro. Vorher war es jeweils 1 Euro weniger. In Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) - in der Badeanstalt am Ploggensee - ist die Saison ebenfalls am 1. Mai eröffnet worden. Für Kinder bis 15 Jahre kostet der Eintritt hier 2 Euro, für Erwachsene 4 Euro. Und auch in Zachun (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist seit Anfang Mai der Wasserskilift wieder in Betrieb. Für den Badebereich zahlen Kinder 1 Euro, Erwachsene 2 Euro. Lifttickets gibt es ab 15 Euro.

In anderen Bädern in Westmecklenburg steht der Saisonstart noch aus: Das Freibad in Hagenow und das Waldbad in Alt Jabel (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wollen beispielsweise erst am 15. Juni wieder öffnen. Einen Überblick über alle Bäder der Region gibt es auf der Internetseite des Tourismusverbands Mecklenburg-Vorpommern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 15.05.2025 | 12:40 Uhr