Verkehrskontrollen in MV: Fokus auf Handy am Steuer Stand: 04.03.2025 13:34 Uhr Die Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN" der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern legt den Fokus im März auf Ablenkung im Straßenverkehr. Das war im Jahr 2024 die Ursache für mehr als 600 Unfälle.

Kurz telefonieren oder schnell die eingegangenen Nachrichten checken: Statistisch wird alle 44 Minuten im Land unerlaubterweise ein Mobiltelefon im Straßenverkehr benutzt. Deswegen wird bei den monatlichen Schwerpunktkontrollen der Fokus im März auf das Thema Ablenkung im Straßenverkehr gelegt.

Kontrollen auch bei Radfahrern

In allen acht Polizeiinspektionen werden ab Dienstag den ganzen Monat über verstärkt stationäre und mobile Kontrollen durchgeführt. Der Auftakt findet im Bereich der Polizeiinspektion Stralsund statt. Dabei werden nicht nur Auto- sondern auch Radfahrer kontrolliert.

2024: 622 Unfälle durch Ablenkung

11.500 Mal hat die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr Verkehrsteilnehmer mit dem Handy erwischt. 2023 waren es sogar noch etwas mehr. 622 Unfälle gab es 2024, weil Verkehrsteilnehmer abgelenkt waren. Wer beim Autofahren mit dem Handy in der Hand erwischt wird, dem drohen mehr als 100 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 04.03.2025 | 08:30 Uhr