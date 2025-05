Stand: 15.05.2025 07:10 Uhr Lange Nacht der Wissenschaften in Rostock - heute 16 bis 22 Uhr

Bei der Langen Nacht der Wissenschaften in Rostock öffnen heute zwischen 16 und 22 Uhr wissenschaftliche Einrichtungen ihre Türen für Besucher. Erstmals sind auch der Hochschulsport und die Sportwissenschaften dabei. Die Physik feiert 100 Jahre Quantenphysik. Insgesamt gibt es rund 250 Angebote, darunter auch in der Hochschule für Musik und Theater, im Darwineum, in der Sternwarte und im Maritimen Simulationszentrum Warnemünde. Die RSAG setzt ab 18 Uhr im 40 Minutentakt Sonderbusse zwischen Campus Südstadt und Stadtzentrum ein.

