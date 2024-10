Stand: 01.10.2024 09:18 Uhr Neuer Solarpark im Landkreis Rostock geplant

Zwischen den beiden Dörfern Benitz und Huckstorf (Landkreis Rostock) soll ein Solarpark entstehen. Die Gemeindevertreter in Benitz haben am Montagabend über das Vorhaben informiert. Sie berieten über den Vorentwurf des Bebauungsplans und stimmten einstimmig dafür. Entstehen soll der Solarpark entlang der Bahnstrecke, die nach Rostock führt. Rechts und links entlang der Schienen sollen auf 21 Hektar Solarpaneele aufgebaut werden. Die ENERPARC AG bzw. deren Betreibergesellschaft aus Hamburg möchte die Photovoltaik-Freiflächenanlage mit den erforderlichen Nebenanlagen, wie Trafo, Zuwegungen und Leitungen bauen. Die Betriebsdauer ist auf 30 Jahre ausgelegt. Nach Ablauf dieser Zeit wird die Anlage vollständig und rückstandsfrei zurückgebaut und die Fläche in den ursprünglichen Zustand gebracht, heißt es. Konkret ist eine Photovoltaikfreiflächenanlage mit einem prognostizierten Ertrag von rund 23 Megawatt geplant. Mit der Zustimmung der Gemeindevertreter beginnt nun auch die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung. Die Bürger und beteiligten Ämter haben nun die Möglichkeit, die Pläne für das Vorhaben einzusehen und Einwände anzubringen. Am 7. Oktober, so teilt es die Benitzer Bürgermeisterin Kati von Villeneuve mit, wird es außerdem um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung für die Anwohner geben.

