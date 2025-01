Stand: 09.01.2025 17:30 Uhr Menschen aus der Region Rostock erhalten Bundesverdienstkreuz

Mehreren Bürgerinnen und Bürgern aus dem Landkreis sowie der Stadt Rostock ist im Schweriner Schloss von Ministerpräsidentin Schwesig (SPD) das Bundesverdienstkreuz verliehen worden. "Damit werden Menschen geehrt, die etwas Herausragendes geleistet haben, die sich mit viel Idealismus und Einsatz, oft im Ehrenamt, einer Aufgabe widmen, die der Gemeinschaft, die uns allen zugutekommt. Sie alle haben diese Auszeichnung verdient", so Schwesig. Geehrt wurde unter anderem Hans-Georg Friedrich Harloff für sein kommunalpolitisches Engagement. Er ist einer der dienstältesten Bürgermeister im Land. Außerdem wurde Silvia Cornelia Kastell ausgezeichnet. Sie ist maßgeblich an der Einrichtung der Obstarche - also einem Garten mit hunderten alten Obstsorten - in Reddelich beteiligt. Prof. Ulrich Bathmann hat dagegen prägend zur Entwicklung des Wissenschaftsstandortes Mecklenburg-Vorpommern sowie der internationalen Anerkennung der deutschen Meeresforschung beigetragen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 09.01.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock