Stand: 01.08.2024 07:23 Uhr Kommunalwahl in Schwaan: Aller guten Dinge sind drei?

Ein drittes Mal müssen die Wahlzettel in Schwaan (Landkreis Rostock) auf den Tisch: Denn auch fast zwei Monate nach der Kommunalwahl gibt es noch immer kein endültiges Ergebnis. Rund 25 Helferinnen und Helfer zählen die etwa 3.600 Stimmen nun erneut aus. Bei der ersten Zählung habe es "Unregelmäßigkeiten auf dem Weg zwischen Wahllokal und Wahlausschuss" gegeben, heißt es aus dem Rathaus. Nach der Neuauszählung Mitte Juni haben dann drei Kandidaten für die Stadtvertretung sowie der Landkreis Rostock Einspruch erhoben. Der Grund: Es sollen nur die Stimmen einer Partei in einem Wahlbezirk kontrolliert worden sein. Dabei sei aber nicht auszuschließen, dass es auch in den anderen Wahlbezirken Fehler gegeben hat, so die Kommunalaufsicht des Landkreises. Die ersten vorläufigen Ergebnisse sind am Nachmittag zu erwarten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 01.08.2024 | 09:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock