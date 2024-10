Stand: 23.10.2024 12:14 Uhr Güstrow: Unbekannte werfen Steine auf Bus

In Güstrow (Landkreis Rostock) haben Unbekannte am späten Dienstagabend einen Linienbus in der Güstrower Lindenallee mit Steinen beworfen. Laut Polizei wurde dabei eine der Seitenscheiben komplett zerstört. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei niemand. Einem Zeugen zufolge soll es bereits auf einer anderen Fahrt des Busses zuvor zu Steinwürfen gekommen sein. Dabei sei der Bus jedoch nicht beschädigt worden, so die Polizei. Hinweise zu möglichen Tätern gebe es derzeit nicht. Der Sachschaden wir auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Güstrow ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich zu melden.

