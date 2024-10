Stand: 23.10.2024 09:00 Uhr Warnemünde: Bushaltestelle vorübergehend verlegt

In Rostock-Warnemünde wurde die Bushaltestelle "Kirchplatz" verlegt. Grund dafür sind Bauarbeiten an der Südseite des Kirchenplatzes. Dort kommt voraussichtlich bis 16 Uhr ein Kran zum Einsatz. Die Straße zwischen Poststraße und Fritz-Reuter-Straße wird für diesen Zeitraum voll gesperrt. Die Busse der Linie 37 in Richtung Mecklenburger Allee umfahren laut der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) ab der Poststraße den Kirchenplatz entgegen dem Uhrzeigersinn. Die Ersatzhaltestelle befindet sich laut der RSAG am Kirchenplatz, in Höhe der Ladestation für Elektrofahrzeuge. Diese sei ausgeschildert, allerdings nicht barrierefrei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 23.10.2024 | 09:30 Uhr