Ohne Fahrer und Insassen: Bus prallt gegen Hauswand in Schwerin Stand: 18.10.2024 09:41 Uhr Ein ungesicherter Bus rollte am Grunthalplatz in Schwerin rückwärts aus der Haltestelle, prallte gegen eine Hauswand und verursachte erheblichen Sachschaden.

Am Donnerstagabend kam es am Grunthalplatz in Schwerin zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus. Nach Angaben der Polizei befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls weder der Fahrer noch Fahrgäste im Fahrzeug. Vermutlich wurde der Bus am Hauptbahnhof nicht ausreichend gesichert, woraufhin er rückwärts aus der Haltestelle rollte. Der Bus überquerte die belebte Wismarsche Straße und prallte schließlich mit dem Heck gegen eine Hauswand auf der gegenüberliegenden Seite. Der Bus kam quer zur Fahrbahn zum Stillstand und blockierte beide Fahrspuren, die Straßenbahnschienen und den Gehweg.

Aufgrund auslaufender Treibstoffe musste der betroffene Bereich für rund 45 Minuten vollständig gesperrt werden. Feuerwehr und Abschleppdienst waren im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern und den Bus zu bergen. Der Sachschaden ist erheblich: Sowohl der Bus als auch die Hauswand des betroffenen Gebäudes erlitten massive Schäden. Die Polizei schätzt die Schadenssumme auf mehrere Zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern derzeit an.

