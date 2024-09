Stand: 23.09.2024 09:22 Uhr Grundschule Bentwisch: Neuer Zwischenbau ist fertig

In Bentwisch (Landkreis Rostock) wurde am Montagmorgen der neue Zwischenbau der örtlichen Grundschule feierlich eingeweiht. Das Gebäude bietet Platz für mehr Schulräume und werde dazu beitragen, den Unterricht noch besser zu gestalten, sagte Bentwischs Bürgermeister Ralf Will (zehn Dörfer - eine Gemeinde) im Vorfeld. Die Grundschule Bentwisch wurde 2012 gebaut. Im Schuljahr 2022/2023 lernten dort mehr als 160 Schülerinnen und Schüler.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Bildung Schule Landkreis Rostock