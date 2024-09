Stand: 27.09.2024 07:18 Uhr Graal-Müritz will mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen

Die Gemeinde Graal-Müritz (Landkreis Rostock) will mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Der soll planmäßig auf dem Gelände des heutigen sonderpädagogischen Förderzentrums entstehen. Von 2032 an soll der Campus voraussichtlich nicht mehr genutzt werden. Die Gemeindevertreterinnen und -vertreter haben bei ihrer vergangenen Sitzung ihr Interesse bekundet, dem Landkreis Rostock das Grundstück dann abzukaufen, um es neu zu bebauen. In Graal-Müritz waren die Mietpreise im landesweiten Vergleich zuletzt besonders stark gestiegen: Im Vergleich zum Jahr 2022 sind es heute rund 5,20 Euro mehr pro Quadratmeter kalt.

