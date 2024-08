Stand: 19.08.2024 16:17 Uhr Bahnhof Graal-Müritz modernisiert

Der Bahnhof in Graal Müritz (Landkreis Rostock) erstrahlt in neuem Glanz. Die Modernisierung durch die Deutsche Bahn ist jetzt abgeschlossen. Der Haltepunkt sieht freundlicher aus, als beim Baubeginn im vergangenen Herbst. Für die Reisenden in dem nordöstlich von Rostock gelegenen Seeheilbad gibt es jetzt ein neues Blindenleitsystem, bessere Sitzgelegenheiten und einen neuen Snackautomaten. Auch Uhren und Schilder wurden ausgetauscht und vieles frisch gestrichen. Außerdem hat die Deutsche Bahn in Graal Müritz etwas Neues ausprobiert. Insbesondere hat sie für die Wetterhäuschen Glasscheiben einbauen lassen, die bruchsicher sein sollen. Das hat länger gedauert, als ursprünglich geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 19.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock Bahnverkehr