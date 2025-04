Stand: 04.04.2025 10:16 Uhr Güstrow: Institut für Moorspezialisten eröffnet

In Güstrow (Landkreis Rostock) ist am Freitagvormittag das neugegründete "Institut zur Ausbildung von Moorspezialisten" am Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie festlich eingeweiht worden. Damit bildet das Land erstmals Moorspezialisten für alle Bundesländer aus. Die ersten künftigen 20 Fachkräfte kommen vor allem aus Mecklenburg-Vorpommern, aber auch aus sechs anderen Bundesländern wie Brandenburg, Niedersachsen und Baden-Württemberg. Sie alle haben ein natur- oder umweltwissenschaftliches Studium absolviert. Partner des neuen Ausbildungsprogramms sind unter anderem die Ostseestiftung und die Universität Greifswald. Sie organisiert die theoretische Ausbildung, etwa zu den Themen Moorklima und Moorbodenschutz. Zudem gibt es praktische Einsätze im Moor, um das Wissen zu vertiefen. Das neue Ausbildungsprogramm ist bundesweit einzigartig und dauert jeweils drei Jahre. Es wird aus Bundes- und Landesmitteln finanziert. Bis 2032 sollen so etwa 80 Moorspezialisten für ganz Deutschland ausgebildet werden.

