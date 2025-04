Stand: 04.04.2025 08:03 Uhr Jördenstorf: Diebe stehlen Bagger im Wert von 70.000 Euro

Unbekannte haben von einem Firmengelände in Jördenstorf (Landkreis Rostock) unter anderem Baumaschinen im Wert von mindestens 70.000 Euro gestohlen. Laut Polizei ereignete sich die Tat in der Nacht zu Donnerstag. Die Diebe entwendeten zwei Bagger, eine Grabschaufel sowie Handwerkzeug. Am Donnerstagmorgen bemerkten Angestellte der Firma den Diebstahl, als sie die Arbeit aufnehmen wollten. Noch ist unklar, wie die mutmaßlichen Täter auf das Gelände kamen. Die Polizei wertet nun Spuren aus.

