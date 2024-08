Stand: 13.08.2024 15:11 Uhr Graal-Müritz: Wie geht es weiter mit dem "Aquadrom"?

Seit fast anderthalb Jahren ist das "Aquadrom" in Graal-Müritz (Landkreis Rostock) geschlossen. Wie es mit dem Schwimmbad weitergehen soll, ist noch immer offen. Nach 19 Jahren musste der private Betreiber des "Aquadrom" im April 2023 aufgeben. Bisher sucht dieser vergeblich nach einem neuen Investor. Laut Bürgermeisterin Benita Chelvier (CDU) gibt es zwar Gespräche mit Interessenten, bisher sei aber noch keine greifbare Perspektive in Sicht. Die Kommune selber habe nicht das Geld, um das Bad zu übernehmen. Die Einrichtung müsse um ein Hotel oder eine Klinik ergänzt werden, um sie wirtschaftlich betreiben zu können, so Chelvier. Sie persönlich sei offen für eine entsprechende Änderung des Baurechts, entscheiden müsse das aber letztlich die Gemeindevertretung.

