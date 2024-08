Stand: 08.08.2024 13:05 Uhr Zwischenbilanz Rufbus "rubi": Fahrgastzahlen verdoppeln sich

Im Landkreis Rostock fahren immer mehr Menschen mit dem Rufbus "rubi". Das gibt der Geschäftsführer der rebus Regionalbus Rostock GmbH, Thomas Nienkerk, an. Seit etwa zweieinhalb Wochen können jetzt Menschen aus dem gesamten Landkreis Rostock den Rufbus nutzen. Das trifft auf großes Interesse vor allem im Nordosten. Die meisten Nutzerinnen und Nutzer kommen aus Tessin, Gnoien und Sanitz. Laut dem Geschäftsführer verdoppeln sich die Fahrgastzahlen wöchentlich – Tendenz steigend. Die Landesregierung hat dieses Projekt mit 1,4 Millionen Euro unterstützt und will damit die klimafreundliche Mobilität auf dem Land fördern. Der Rufbus kann per Telefon oder App bestellt werden. Wer ein Deutschlandticket hat, zahlt nicht extra.

