Stand: 06.11.2024 06:04 Uhr Bad Doberan: Umweltfreundlich Heizen laut Gutachtern möglich

Bad Doberan (Landkreis Rostock) könnte in 15 Jahren unabhängig von fossilen Brennstoffen mit Wärme versorgt werden. Darüber informierte ein Gutachter am Abend den Bauausschuss der Stadtvertretung. Bad Doberan habe demnach gute Voraussetzungen für umweltfreundliches Heizen. Zu diesem Ergebnis sind die Gutachter gekommen, die eine Wärmeplanung für die Stadt vorbereiten. Ein Mix aus verschiedenen Möglichkeiten könne dafür sorgen, dass es Einwohner, Kliniken Unternehmer und Stadtverwaltung warm haben.

Umsetzung voraussichtlich nicht vor 2040

Vor allem Wärme aus sehr tiefen Bodenschichten, so genannte Tiefen-Geothermie, und Solarthermie-Anlagen auf städtischen Freiflächen könnten laut der Gutachter helfen, den Wärmebedarf umweltfreundlich zu decken. Drei Blockheizkraftwerke nutzen schon jetzt Biogas unter anderem aus dem Klärwerk der Stadt. Auch wenn das Potenzial für umweltfreundliches Heizen in Bad Doberan groß ist, rechnen die Fachleute allerdings nicht mit einer Umsetzung vor 2040. Am 21. November wird es im Rathaus Informationen zu den Plänen geben.

Weitere Informationen Wärmeplanung in MV: Wer heizt wie und was bringt die Zukunft? Rund 40 Prozent aller Haushalte in MV werden mit Gas beheizt, 32 Prozent mit Öl. Damit soll in gut 20 Jahren Schluss sein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 06.11.2024 | 09:30 Uhr