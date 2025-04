Stand: 04.04.2025 15:28 Uhr Neubau für den Kinder- und Jugendnotdienst in Rostock

In Rostock-Toitenwinkel entsteht derzeit ein Neubau für den Kinder- und Jugendnotdienst der Hansestadt. Am Freitag wurde Richtfest gefeiert. Der Komplex besteht aus drei Gebäuden. In diesen können künftig Kleinkinder, Jugendliche und Eltern mit ihren Kindern, die sich in einer Krisensituation befinden, untergebracht werden. Außerdem werden Büroräume für die Mitarbeiter eingerichtet. Sie betreuen und unterstützen die Kinder und Jugendlichen in ihrer Notsituation. Träger bleibt weiterhin der Arbeiter-Samariter-Bund. Die Stadt investiert 8,5 Millionen Euro in den Neubau. Eine Fertigstellung ist für 2027 geplant. Bis dahin wird das bisherige Haus im Hafenbahnweg, das in den 1970er Jahren entstanden ist, weiterhin genutzt.

