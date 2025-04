Stand: 04.04.2025 18:17 Uhr Weniger Verkehrsunfälle in der Mecklenburgischen Seenplatte

Im Kreis Mecklenburgische Seenplatte gibt es immer weniger Verkehrsunfälle. Die Zahl ist innerhalb von 10 Jahren um ein Fünftel zurückgegangen. Im vergangenen Jahr gab es noch rund 7000 Unfälle. Die positive Bilanz führt der Kreis unter anderem auf umfangreiche Maßnahmen zur Sicherung des Straßenverkehrs zurück. Dazu gehören neue Schutzplanken, der Ausbau der Straßen und Kontrollen. Die häufigsten Unfälle stehen in Zusammenhang mit Wild. Sie haben einen Anteil von rund 40 %. Ihre Zahl ist sogar leicht angestiegen. Zugenommen haben auch die Unfälle mit Radfahrenden. 14 Menschen verloren im Jahr 2024 in der Seenplatte bei Unfällen ihr Leben. Das waren genau so viele wie 10 Jahre zuvor.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 04.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte