Stand: 20.03.2025 08:34 Uhr Prozess wegen Totschlags: Urteil erwartet

Am Landgericht Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) soll am Donnerstag das Urteil in einem Totschlagsprozess gefällt werden. Ein 37-jähriger Mann soll im Mai 2023 in Neustrelitz eine 63-Jährige mit zahlreichen Messerstichen getötet haben. Offenbar kannten sich die beiden. Der Mann hatte Ausgang aus einer psychiatrischen Klinik. Er soll an einer Persönlichkeitsstörung mit erheblicher Fremdgefährdung leiden. Das Gericht muss feststellen, ob der Mann in eine Psychiatrie muss oder eine mehrjährige Haftstrafe erhält.

