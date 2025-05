Stand: 08.05.2025 15:41 Uhr 40.000 Euro: Spende für Neubrandenburger Klinikum

Eine private Initiative hat 42.000 Euro für die Arbeit des Klinikums in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gesammelt. Unterstützt wurde sie dabei von Unternehmern und Unternehmerinnen aus Neubrandenburg und der Umgebung. Das Geld geht an Vereine, die Patienten während und nach ihrem Krankenhausaufenthalt unterstützen. "Kind im Krankenhaus" und der Förderverein "Tumorzentrum Neubrandenburg" sollen von der Spende profitieren. Der Spendencheck wurde am Mittwochnachmittag übergeben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte