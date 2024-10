Stand: 11.10.2024 16:28 Uhr Demonstration gegen das Verbot der Regenbogenflagge

Gegen das Verbot der Regenbogenflagge haben vor dem Bahnhof in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mehrere Hundert Menschen demonstriert. Die Stadtvertretung hatte am Mittwoch beschlossen, dass am Bahnhof in Neubrandenburg keine Regenbogenflagge mehr hängen darf. Die Teilnehmer forderten die Stadtvertretung auf, den Beschluss rückgängig zu machen. Die Parteien SPD, Linke und Grüne hatten gegen das Verbot gestimmt. Sie erwägen jetzt einen Gegenbeschluss einzubringen.

