Stand: 25.04.2025 07:34 Uhr Crone neuer Vorsitzender des Dreikönigsvereins Neubrandenburg

Der ehemalige Bürgerbeauftrage Matthias Crone ist zum neuen Vorsitzenden des Dreikönigsvereins Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gewählt worden. Er tritt die Nachfolge von Rainer Prachtl an, der im vergangenen Oktober verstorben war. Crone wurde einstimmig gewählt und will sich mit dem Verein weiter stark in der Jugend- und Hospizarbeit engagieren. Der 1991 gegründete Dreikönigsverein betreibt in Neubrandenburg unter anderem ein Hospiz und organisiert Austauschreisen mit Israel. Der neue Vereinsvorsitzende möchte in Zukunft auch Reisen nach Polen ermöglichen, damit sich Jugendliche aus beiden Ländern besser kennen lernen. Zum anderen will der neue Vereinsvorsitzende mehr Gespräche über humanistische und philosophische Themen anbieten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 25.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte